Ogni due secondi, nel mondo, una persona che ancora non ha compiuto settant’anni di età muore a causa di una malattia cronica non trasmissibile (Mcnt): patologia cardiaca, cancro, diabete e patologia polmonare hanno superato la patologia infettiva come principali cause di morte a livello globale. Per evitare la morte prematura, che in gran parte dei casi può essere evitata, la Asl di Sassari ha avviato dei percorsi rivolti alle pubbliche amministrazioni per la promozione del benessere psicofisico della popolazione. Questa mattina a Sassari si è svolta la giornata intitolata “L’Attività fisica in Costituzione: movimento, sport e salute per tutti!”.

Il territorio della Provincia di Sassari crea così una rete locale “One Healt di sostegno e promozione”: una rete operativa territoriale per l’avvio di progetti dedicati ai cittadini, volti ad individuare corretti stili di vita, basati su scelte delle pubbliche amministrazioni e finalizzati ad individuare giusti interventi di sanità pubblica in grado di difendere in particolar modo i gruppi più vulnerabili della popolazione.

Ogni anno le malattie croniche non trasmissibili sono responsabili del 74 per cento dei decessi a livello globale, e milioni di persone vivono con almeno una Mcnt. La loro insorgenza è legata a fattori di rischio comportamentali (uso di tabacco, alimentazione non salutare, uso dannoso di alcol e inattività fisica), biologici (aumentata pressione sanguigna, sovrappeso e obesità, aumentato glucosio nel sangue e colesterolo) e ambientali (inquinamento dell’aria).

