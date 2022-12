Il Club Lions Monreale ha realizzato un’altra importante campagna di informazione e prevenzione dell’ambliopia, conosciuta anche come “occhio pigro”. Sight for Kids, questo il nome del Service, ha lo scopo di contribuire in modo tempestivo al riconoscimento di deficit visivi nei bimbi di età compresa tra i 3 e i 5 anni, agevolando, qualora fosse necessario, una visita medico-oculistica completa. Immediato è stato l’interesse del corpo docenti e dei genitori dei bimbi verso l’argomento ambliopia tale da inserirlo nell’attività scolastica già programmata.

Coordinati dai soci del Lions Club Monreale, hanno prestato la loro opera nella scuola materna di San Gavino e nella scuola dell’infanzia del Sacro Cuore di Gonnosfanadiga i medici oculisti dott.ssa Roberta Sulis, dott. Riccardo Saldì e dott. Alessandro Murgia sottoponendo al test più di 100 bimbi e tra questi, a 18, è stata suggerita una visita più approfondita.

La mattinata si è svolta in un’atmosfera di grande condivisione, dove la curiosità dei bimbi è stata soddisfatta dai medici e le perplessità dall’amorevole sostegno e incoraggiamento delle maestre.

«Ci aspettano - spiegano i Lions -ancora più di 150 bimbi delle quattro scuole dell’infanzia nei paesi di Sanluri, Sardara e Guspini e noi siamo lieti di servirli come recita il nostro motto: dove c’è bisogno lì c’è un Lions».

© Riproduzione riservata