Appuntamento ad Ales, venerdì alle 17.30, per la conferenza “Allenare la Mente se non la Usi la Perdi”, organizzata da “Assomensana” nella sala assemblee dell'Unione dei Comuni “Alta Marmilla”, in via Todde.

Il tema dell’incontro verterà sulla prevenzione dell’invecchiamento mentale e dell’ottimizzazione delle funzioni del cervello. Verrà presentato, inoltre, il nuovo progetto per la prevenzione dell'invecchiamento mentale e il potenziamento delle abilità cognitive che sarà attivato nella zona. Tutti gli argomenti della serata saranno trattati in modo divulgativo e verrà dato spazio alle domande del pubblico.

Presenti il professor Giuseppe Alfredo Iannocari, neuropsicologo, docente dell’Università Statale di Milano e presidente di “Assomensana”, che metterà in evidenza le strategie che si possono attuare per rendere sempre più agili ed ottimali le prestazioni del cervello a tutte le età, e la dott.ssa Ilaria Casula, psicologa e Brain Trainer della stessa associazione. L’ingresso alla conferenza sarà libero.

