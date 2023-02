Al Policlinico Sassarese è stata impiantata una protesi totale di caviglia con una nuova tecnica operatoria che prevede un approccio “personalizzato” e in 3D. È la prima volta che una simile tecnica viene utilizzata in Sardegna.

Il team di specialisti composto da Andrea Valcarenghi e Marco Zamperetti, ortopedici del Policlinico Abano di Abano Terme (Padova), struttura appartenente allo stesso network sanitario, e dalla collega Sara Meschini del Policlinico Sassarese, ha operato una paziente sarda di 60 anni mettendo a disposizione l’esperienza della struttura veneta che ha in questo ambito una casistica tra le più ampie d’Italia ed è stata la prima in Europa, alla fine dello scorso anno, ad adottare tale metodo.

Il sistema si basa su un’accuratissima pianificazione pre-intervento in cui vengono utilizzate le immagini in 3D della tac della caviglia da operare, che vengono inviate in un laboratorio a Mamphis, nel Tennessee, specializzato in guide per il taglio osseo “su misura”. Questa tecnica, che consente di eseguire un allineamento osseo con precisione millimetrica, è ora a tutti gli effetti disponibile per l’ospedale sassarese.

Si tratta di una tecnica molto innovativa impiegata in caso di grave artrosi post-traumatica che deriva da pregresse frattura e nell'artrosi avanzata di caviglia, per le quali è indicato l’utilizzo di una protesi totale. Entrambe le patologie causano forti dolori e limitano non poco la deambulazione e il normale svolgimento delle attività quotidiane.

L’impianto di protesi tramite il sistema Prophecy Stryker è più accurato rispetto alla tecnica manuale, spiega il dottor Valcarenghi. «Offre al chirurgo la soluzione per un trattamento personalizzato dei pazienti affetti da artrosi di caviglia. Si riducono, infatti, i tempi di intervento e di recupero post-operatorio e l’esposizione radiologica. Conseguentemente, saranno più brevi il ricovero e la ripresa della mobilità. Inoltre, la minore esposizione tessutale consente un miglior controllo del dolore dopo l’operazione».

(Unioneonline/L)

