I pazienti del Policlinico Duilio Casula potranno contare nel 2022 su un’assistente virtuale dell’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Aou di Cagliari. Si chiama Anna, è in 3D, e risponde a tutte le domande che i cittadini fanno sulle attività dell’Aou, sulla dislocazione dei reparti, su visite, ricoveri ed esami. Per il momento le postazioni virtuali saranno due, collocate nei due ingressi principali dell’ospedale, una al piano terra e l’altra al primo piano del blocco C.

Il progetto, fortemente voluto dal Commissario Straordinario Agnese Foddis ed elaborato dalla struttura Comunicazione e relazioni esterne, si basa su un’intelligenza artificiale di ultimissima generazione in grado di interagire con le persone, capire le loro esigenze ed imparare e migliorarsi.

“Si tratta di un importante progetto – spiega Agnese Foddis – studiato e realizzato per aiutare i cittadini e venire loro incontro, dando tutte le informazioni utili. La nostra Anna sarà attiva h24, 7 giorni su 7 e si interfaccerà con i pazienti, con gli accompagnatori e i visitatori. Darà tutte le indicazioni per raggiungere ambulatori e reparti ma anche qualunque tipo di informazione utile sui nostri servizi”.

Il Policlinico diventa così la prima struttura pubblica in Italia a dotarsi dell’assistente virtuale in 3D, implementando il piano di digitalizzazione della comunicazione e dell’Ufficio relazioni con il pubblico.

(Unioneonline/D)

