Si parla di tumore alla laringe nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 17 maggio alle 17 su unionesarda.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda, sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it.

Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Da sinistra Roberto Puxeddu e Filippo Carta (foto concesse)

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno il professor Roberto Puxeddu, direttore dell’Otorinolaringoiatria del Policlinico Duilio Casula, che per l’occasione si collegherà da Dubai dove si trova per lavoro, e il professor Filippo Carta, otorino del Duilio Casula.

I tumori maligni della laringe sono i più frequenti tumori del distretto testa-collo. In Italia si contano circa 5.000 nuovi casi l’anno tra gli uomini e 500 tra le donne. La fascia di età più colpita è quella compresa tra i 50 e i 70 anni. Il principale fattore di rischio è rappresentato dal fumo di sigaretta. Un ruolo importante è svolto anche dall’abuso di alcol.

Il più comune è il carcinoma a cellule squamose (95% dei casi). In una percentuale minore di casi il tumore origina da altri tessuti, quali il tessuto muscolare o connettivale, il tessuto linfatico o le ghiandole.

Il talk “15 minuti con…” è curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria, e prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

