Si parla di come sconfiggere il cancro nella prima doppia puntata del 2023 di “15 minuti + 15 con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 31 gennaio alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno il professor Mario Scartozzi, direttore dell’Oncologia Medica del Duilio Casula, il professor Luigi Zorcolo, direttore della Chirurgia Colonproctologica e il professor Luca Saba, direttore della Radiologia sempre del Casula e preside della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Cagliari.

I tumori sono patologie sempre più frequenti, che colpiscono indistintamente uomini e donne. Nel 2022 in Italia sono state stimante 390.700 nuove diagnosi di cancro, 14.100 in più rispetto al 2020. Nello specifico, c’è stato un incremento di diagnosi del 1,4% nel sesso maschile e dello 0,7% nel sesso femminile.

Il tumore diagnosticato più di frequente è stato il carcinoma alla mammella (55.700 casi), seguito dal colon-retto (48.100 casi), polmone (43.900 casi), prostata (40.500 casi) e vescica (29.200 casi).

Per combattere i tumori e dire “Stop al cancro” resta fondamentale contrastare il ritardo diagnostico e favorire la prevenzione attraverso l’adesione ai programmi nazionali di screening e alla lotta dei cattivi stili di vita - come il fumo di tabacco, l’obesità, la cattiva alimentazione e la scarsa attività fisica-.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

