Si parla di tiroide trattamento e ricerca nella nuova puntata doppia di “15 minuti +15 con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 6 dicembre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno il professor Pietro Giorgio Calò, direttore della Chirurgia polispecialistica del Policlinico Duilio Casula e il professor Francesco Boi, endocrinologo del Duilio Casula.

Le patologie tiroidee hanno un’elevata frequenza in Sardegna, in particolare la tiroidite di Hashimoto ha una delle incidenze più alte al mondo.

Ci sono diverse aree di endemia gozzigena e un’elevata frequenza di ipertiroidismo e di carcinomi differenziati. Si stima che il 20-25% della popolazione sarda sia affetta da patologie della tiroide.

Per quanto riguarda il trattamento chirurgico delle malattie della tiroide in Sardegna vengono effettuati più di mille interventi di tiroidectomia all'anno, con un trend in aumento. Il 40% di questi vengono effettuati al Policlinico Duilio Casula, di cui 150 sono eseguiti su tumori.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

