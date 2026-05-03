Datori di lavoro, autonomi, committenti e liberi professionisti che beneficiano della sospensione dei versamenti contributivi a seguito del maltempo abbattutosi su Sardegna, Sicilia e Calabria, dovranno versare quanto dovuto entro il prossimo 10 ottobre in soluzione unica.

Lo ha comunicato Inps con la circolare 49/2026 pubblicata a fronte del fatto che, con il Decreto-Legge 25/2026, è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione e dagli avvisi di addebito. Inps precisa che rientrano nella sospensione anche i versamenti relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi (prima rata inclusa) e agli atti di accertamento, nonché le quote di Tfr da versare al Fondo di tesoreria.

Dell’agevolazione beneficiano i datori di lavoro privati (lavoro domestico incluso), autonomi, committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla gestione separata Inps che, al 18 gennaio 2026, avevano la residenza, o la sede legale o quella operativa in immobili danneggiati situati in comuni colpiti dagli eventi meteorologici con conseguente dichiarazione dello stato di emergenza. Per fruire della sospensione i datori di lavoro devono presentare domanda all’Inps tramite il cassetto previdenziale al fine di ottenere il codice di autorizzazione 6M.

Qualora ci siano sedi non interessate dalla sospensione, il flusso Uniemens va trasmesso esponendo l’importo dei contributi sospesi (codice N983). Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda la scadenza del quarto trimestre 2025 dei contributi dovuti sul minimale di reddito, mentre i committenti iscritti alla gestione separata devono inserire nel flusso uniemens il codice 42 se hanno erogato compensi nel periodo di competenza dicembre 2025 - marzo 2026. Se hanno già inviato il flusso senza codice, devono modificarlo entro il 10 ottobre. I datori di lavoro iscritti alla gestione agricoltura beneficiano automaticamente della sospensione.

Matteo Prioschi

(Estratto da “Norme e Tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 22 aprile 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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