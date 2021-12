Mancano poco più di due anni alla fine della legislatura e il governatore Christian Solinas annuncia la verifica di Giunta “non appena verranno adottati i provvedimenti di fine anno”. Il presidente della Regione ha spiegato: “Faremo un incontro con tutte le forze politiche di maggioranza per ragionare serenamente sul rimpasto”.

Nell’elenco dei provvedimenti in chiusura del 2021 ci sono le nomine dei direttori generali delle 13 aziende sanitarie previste dalla riforma. "Faremo sicuramente una deliberazione prima del nuovo anno - ha detto - con la quale saranno nominati tutti, in modo che dall'1 gennaio possa effettivamente partire la riforma". Dai tempi a disposizione la delibera sarà approvata tra Natale e Capodanno. Non è prevista invece alcuna ordinanza regionale contestuale alle nuove restrizioni del Governo. "Non ritengo utile al momento un'ordinanza, proprio per mantenere uniformità di trattamento rispetto a tutti i cittadini - ha spiegato il presidente - Nel caso dovessero esserci condizioni particolari in Sardegna, stiamo monitorando con attenzione e interverremo prontamente".

Sul fronte della sanità, “per il momento è stata riformata la governance delle aziende, ma dobbiamo ancora adottare una norma che riveda tutta la sanità territoriale cioè la medicina del territorio che servirà da filtro rispetto all'ospedalizzazione, e poi la rete ospedaliera".

