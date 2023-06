Prima di vedere i coordinatori delle forze politiche venerdì a Villa Devoto, il presidente della Regione e segretario del Psd’Az Christian Solinas ha deciso di incontrare i consiglieri del suo partito. Alla riunione hanno partecipato Giovanni Satta, Alfonso Marras, Elena Fancello, Domenico Gallus e Nanni Lancioni. Assenti, invece, Franco Mula, Stefano Schirru, Piero Maieli, Fabio Usai, Gianni Chessa (tutti, stando a quanto trapela, avevano comunicato che non avrebbero poter partecipare a causa di impegni pregressi).

Ragione ufficiale della convocazione: la scelta del nuovo capogruppo, ricaduta come era prevedibile su Satta. Ma con i suoi il governatore ha affrontato anche le questioni oggetto del dibattito politico di questi giorni. In particolare, ha confermato l’intenzione di andare avanti con il piano per la realizzazione dei nuovi ospedali.

Al vertice si è anche discusso dell’eventuale ricandidatura alla presidenza della Regione. Solinas, secondo quanto trapelato, sarebbe molto ottimista, forte soprattutto di un patto di ferro con la Lega di Matteo Salvini. Ad ogni modo, avrebbe detto ai consiglieri, la sintesi sarà raggiunta nei tavoli regionale e nazionale del centrodestra.

