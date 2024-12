Avanti tutta sulla sanità. È il messaggio portato oggi dalla presidente della Regione Alessandra Todde al vertice di maggioranza con l'assessore Armando Bartolazzi, i capigruppo e la sesta commissione, convocato per illustrare il maxi emendamento che dovrebbe consentire di commissariare tutti i direttori generali delle Asl.

Si parte dal disegno di legge approvato ad agosto che già comprendeva l'accorpamento del Microcitemico al Brotzu e dell'ospedale di Alghero alla Asl di Sassari. Subito dopo l'Epifania approderà in sesta commissione, così come l'emendamento della Giunta che prevede l'istituzione di dipartimenti trasversali alle Aziende sanitarie, ma anche l'Ospedale dei bambini con sede all'Arnas Brotzu.

Prima la sanità della Finanziaria, dunque. «Certo non vogliamo lasciare la Regione in esercizio provvisorio per sempre», ha spiegato Todde dopo il vertice, «ma in questo momento, vedendo i dati che ci vedono primi in Italia per numero di persone che rinunciano alle cure, penso che i sardi abbiano bisogno di risposte sul tema sanitario».

Inoltre, «il tema della sanità sarà una spinta per chiudere il prima possibile e portare subito dopo la Finanziaria. Un richiamo alla responsabilità nei confronti di tutti i consiglieri regionali».

