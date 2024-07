Al via il vertice di maggioranza convocato per fare il punto dopo i primi cento giorni di legislatura. Si tratta del primo al quale partecipano anche tutti i consiglieri regionali dei partiti del Campo largo.

Presenti, oltre alla governatrice Alessandra Todde e al presidente dell'Assemblea sarda Piero Comandini, anche alcuni assessori. Tra gli altri: Giuseppe Meloni (Bilancio), Francesco Spanedda (Urbanistica), Rosanna Laconi (Ambiente), Armando Bartolazzi (Sanità). I temi all'ordine del giorno sono più di uno: l'assestamento di Bilancio da 250 milioni di euro da oggi all'esame della terza commissione, ma anche le criticità del sistema sanitario.

La riunione dovrebbe durare non più di due ore e mezzo. Anche perché, la sede in cui si svolge - l'Aula della commissione Bilancio in Consiglio regionale - dovrà essere libera entro le 18 per lasciare spazio alla seconda seduta della giornata sull'assestamento.

