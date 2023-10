Un anno di Governo Meloni raccontato stamattina al Poetto di Cagliari, nella terrazza del Lido, dalla ministra Marina Elvira Calderone, i parlamentari sardi e il sindaco Paolo Truzzu.

Tema sullo sfondo, le regionali del 2024. Al tavolo romano Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli hanno proposto proprio il nome di Truzzu per guidare la coalizione di centrodestra.

La convention di FdI al Poetto (foto Murgia)

«Io faccio il sindaco, ma leggo i giornali e so che è stato fatto il mio nome e questo mi lusinga - ha detto lui - se dovesse arrivare la proposta io sono a disposizione e lavorerò per mettere assieme tutta la coalizione, non solo i partiti nazionali ma anche tutti i movimenti locali: ci deve essere la condivisione di tutti».

Anche più esplicita la ministra Calderone: «Il sindaco ha le carte in regola per dimostrare anche in altri contesti la sua conoscenza della macchina amministrativa».

La convention di Fratelli d’Italia si è chiusa con il videomessaggio inviato dalla premier Giorgia Meloni.

