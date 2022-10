Sono cominciate oggi alle 10 le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo.

I primi a essere ricevuti da Sergio Mattarella sono stati i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

A seguire i rappresentanti di Verdi-Sinistra, Azione-Iv, M5s e Pd. Domattina sarà invece il turno del centrodestra, che al Colle salirà unito in una delegazione FdI-Lega-FI-Moderati.

L’incarico potrebbe essere affidato dal Capo dello Stato già domani sera.

LA DIRETTA:

Ore 12.10 – Autonomie: “Orientati a votare contro la fiducia”

"È chiaro che visto l'esito delle elezioni è giusto che Giorgia Meloni sia incaricata Presidente del Consiglio", ma, per quanto riguarda la fiducia "il nostro orientamento è quello di votare contro perché devono dimostrarci un cambio di atteggiamento ma non è ancora detta l'ultima parola e decideremo anche in base ai ministri". Lo ha detto Julia Unterberger del Gruppo per le Autonomie.

***

Ore 11.50 – Gruppo per le Autonomie al Quirinale

ll Gruppo parlamentare per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord) del Senato è giunto al Quirinale per le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

***

Ore 11 – Fontana al Quirinale

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è giunto al Quirinale per le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

***

Ore 10.25 – La Russa lascia il Quirinale: “Colloquio cordiale”

"Un colloquio cordiale ed emozionante". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, lasciando il Quirinale al termine dell'incontro con il capo dello Stato che ha aperto le consultazioni per la formazione del nuovo governo.

***

Ore 10 – Con La Russa partono le consultazioni

Al via alle 10 le consultazioni al Quirinale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista dell'incarico al nuovo presidente del Consiglio e la formazione del Governo. È appena arrivato al Quirinale il presidente del Senato, Ignazio La Russa, seguirà alle 11 il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Nel corso della mattina e nel pomeriggio sono previsti gli incontri con i gruppi parlamentari delle opposizioni mentre domani mattina alle 10,30 salirà al Colle la delegazione dei gruppi parlamentari del centrodestra.

(Unioneonline)

