Paolo Truzzu, candidato governatore di Fratelli d’Italia, inizia il suo tour elettorale dai due paesi più piccoli della Sardegna, Baradili (79 abitanti) e Boroneddu (poco più di 100). Una scelta di «valore simbolico», spiega il comitato elettorale.

«Tutti i Comuni sardi sono importanti e dal confronto con chi quotidianamente deve affrontare i problemi delle comunità scaturiranno certamente suggerimenti da tenere in considerazione per realizzare un buon governo della Sardegna. Bisogna migliorare il rapporto tra la Regione e i Comuni, azzerando le distanze tra Istituzioni», ha detto Truzzu incontrando i due sindaci, Marianna Camedda e Angelo Mele.

«È necessario – ha spiegato Truzzu – accelerare la programmazione delle risorse 2021/2027, che deve essere partecipata dagli enti locali. Un passo necessario per realizzare nuove opportunità di sviluppo, migliorando le capacità attrattive dell'Isola. In particolare nelle zone interne, dove vogliamo combattere concretamente lo spopolamento, uno dei mali più pericolosi che affligge la Sardegna, dobbiamo offrire prospettive di futuro per i giovani, invece che costringerli ad abbandonare l'Isola in cerca di fortuna».

