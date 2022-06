Il centrosinistra si aggiudica nettamente il secondo turno delle elezioni Comunali, conquistando al ballottaggio molte delle principali città al voto. Il centrodestra tiene a Lucca, Frosinone, Gorizia e Sesto San Giovanni, ma il centrosinistra si impone a Verona, Parma, Piacenza, Catanzaro, Monza, Cuneo e Alessandria. Con risultati che segnano la storia.

A Verona, ad esempio, la bandiera del centrodestra si ammaina dopo ben 15 anni, con Damiano Tommasi, candidato civico sostenuto dal Pd ed ex calciatore della Roma e della Nazionale che conquista il 53,34% delle preferenze. Sboarina, il suo avversario, si è ferma al 46,66%.

"Mi auguro che la gente possa prendersi il ruolo di protagonista a Verona - sono state le prime parole di Tommasi – perché la città lo merita. Io spero di essere parte di questo progetto in maniera importante". "Questo entusiasmo - ha aggiunto Tommasi, sovrastato dall'esultanza dei sostenitori - si spiega con il fatto che non era semplice, e non lo sarà. Ma ci siamo messi in gioco per fare una cosa che Verona aspettava da tempo. E siamo pronti anche alle cose difficili".

I RISULTATI – I risultati definitivi dei ballottaggi vedono, dunque, sette sindaci al centrosinistra, 4 al centrodestra, 2 alle liste civiche, di vario orientamento. Con cinque comuni che cambiano amministrazione da centrodestra a centrosinistra (Verona, Monza, Alessandria, Piacenza e Catanzaro) e uno da centrosinistra a centrodestra (Lucca). Erano chiamati alle urne solo due milioni di elettori in 65 comuni (dei quali 13 capoluoghi): eppure la tornata elettorale ha tenuto con il fiato sospeso le maggiori forze politiche. E un segnale ai partiti arriva sicuramente dall’affluenza molto bassa, intorno al 41,6%.

SODDISFAZIONE DEM – Un “successo pieno”, il commento del responsabile Enti locali dei dem Francesco Boccia, regista di molte delle alleanze andate in scena alle amministrative: “Abbiamo superato abbondantemente i risultati che auspicavamo”.

Per Enrico Letta un “risultato straordinario: rovesciamo molti sindaci del centrodestra ed eleggiamo tante sindache. La serietà e la linearità pagano. Contro la destra si vince solo uniti”.

(Unioneonline/v.l.)

