«I sardi meritavano un segnale di discontinuità». Lo ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde, a margine delle celebrazioni per Sa Die de sa Sardigna, a proposito dei commissariamenti delle aziende sanitarie appena approvati dalla Giunta. Quanto allo strappo col Pd - gli assessori non hanno partecipato alla seduta dell'esecutivo - minimizza:

«È solo una posizione diversa, gli strappi sono altri, si consumano nella misura in cui ci sono emergenze insanabili. Io per definizione sono costruttrice, e nel solco di tenere unita la maggioranza mi continuerò a muovere. Avere vedute diverse non significa avere contrasti insanabili»

