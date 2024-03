«L’obiettivo è preparare oggi, al massimo martedì, il decreto per la convocazione della prima seduta del Consiglio regionale. L’Aula sarà il 9 aprile».

Così la presidente della Regione Alessandra Todde, al termine di uno dei confronti finali per la formazione della Giunta, quello con i Progressisti. «E l’obiettivo - ha aggiunto - è presentarci il 9 con la squadra al completo. Stiamo ancora discutendo e affinando gli ultimi passaggi, ma vogliamo dare il segnale che siamo pronti a lavorare per rispondere alle tante esigenze che dobbiamo affrontare».

Ancora, tuttavia, il cerchio non è chiuso. «Ci sono richieste, curriculum e necessità di ricoprire posizioni, c’è il tema territoriale e del genere: tante variabili di cui tenere conto. Ma le forze politiche si sono comportate in modo disciplinato e leale e le ringrazio per il lavoro fatto e il supporto». E questo, ha sottolineato Todde, «è la dimostrazione che lo scopo della coalizione non era solo elettorale».

Per quanto riguarda il bilaterale con i Progressisti, in delegazione c’erano Luciano Uras, il consigliere regionale Gianfranco Satta e Roberto Capelli (La base). Dal tavolo è emerso che il partito dovrebbe comunque approdare in Giunta alla guida di un assessorato. «Abbiamo detto di essere disponibili a più deleghe - ha spiegato Uras - i Progressisti saranno sicuramente rappresentati in Giunta». Sulla candidatura di Massimo Zedda a Cagliari: «Molto gradita, soprattutto dai cittadini, se si vuole sottoporre a primarie lo faremo. Siamo positivi perché pensiamo che vinceremo le elezioni nel capoluogo. Anche la presidente della Regione ha detto che quella di Zedda è una candidatura vincente». Poi, ha anche aggiunto, se ci sono altre candidature, «siamo disponibili alla comparazione e al confronto».

