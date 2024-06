Ha incassato 1278 preferenze: Edoardo Tocco di Forza Italia è il consigliere comunale più votato a Cagliari. Dall’opposizione, supera Marco Benucci, del partito di maggioranza del Pd, che si è “fermato” a 1204.

«I cagliaritani hanno riconosciuto il mio impegno, portato avanti anche durante l’ultima consiliatura, quando ho svolto il ruolo di presidente dell’Aula di palazzo Bacaredda».

L’impegno premia, quindi. E se la macchina da voti di Sant’Avendrace può esultare per il suo risultato personale – «e non è la prima volta», sottolinea – non può fare altrettanto per quello del resto della coalizione: «Da vicecoordinatore regionale non posso che ringraziare il nostro partito (che esprime anche la consigliera Roberta Sulis, 276 preferenze)», dice, «che adesso deve essere la congiunzione tra le anime della coalizione a Cagliari, che va completamente rifondata. Lavoreremo da subito per farlo».

La vittoria di Massimo Zedda è stata larga, «ben oltre le previsioni: non pensavo a una differenza di queste proporzioni. Ora lavoreremo per la città dall’opposizione, chiudendo partite che abbiamo portato avanti come il nuovo stadio».

(Unioneonline/E.Fr.)

