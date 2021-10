Oggi dalle 13 alle 15 i telegiornali di Videolina apriranno una finestra sulla coda della due giorni di voto amministrativo in corso in 98 Comuni sardi Con Simona De Francisci. Dalle 15 fino alla chiusura dei seggi comincerà la lunga diretta del Tg Speciale elezioni condotto da Stefano Fioretti: ci saranno collegamenti in particolare con Olbia, Carbonia e Capoterra, i centri più importanti interessati da questa tornata elettorale. Si farà il punto in tempo reale sui risultati delle urne e sulla portata politica del voto. In studio e in collegamento si alterneranno gli ospiti per fare un quadro sugli scenari del dopo elezioni. In questi due giorni sono stati chiamati alle urne quasi 274mila elettori. Interessante l’esito della corsa di Olbia, dove si sono sfidati solo due candidati (e quindi non ci sarà ballottaggio): il sindaco uscente Settimo Nizzi per il centrodestra e Augusto Navone per la “Grande coalizione”. A Carbonia il secondo turno non è scontato perché ci sono solo tre candidati (Pizzuto, Morittu e Garau). Più probabile il ballottaggio a Capoterra, dove corrono cinque aspiranti sindaci.

