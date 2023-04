Stop ai parchi eolici nell’area di Sos Enattos.

Lo prevede un emendamento al decreto Pnrr approvato dalla commissione Bilancio del Senato. La norma, proposta dai senatori leghisti Carlo Borghi e Marco Dreosto su spinta del deputato sardo Dario Giagoni, prevede il blocco dei progetti che riguardano attività economiche, come l’installazione di parchi eolici, anche se già autorizzati, nelle aree dove è previsto lo sviluppo di progetti inseriti nel Piano nazionale delle Infrastrutture di ricerca.

Che, detto più semplicemente, significa il blocco dei due parchi eolici che avrebbero ostacolato l’iter verso la realizzazione dell’Einstein Telescope in Sardegna.

L’emendamento mette al sicuro i progetti di ricerca «che richiedano ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture, la preservazione ambientale delle aree e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità proporzionalità e precauzione».

Di più, l’Einstein Telescope è direttamente citato nella modifica approvata oggi e nessuna autorizzazione può essere rilasciata senza il parere dell’Istituto nazionale di fisica nucleare: «Al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'Einstein Telescope – si legge -, gli ulteriori titoli abilitativi all'esercizio delle attività economiche sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Miur, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn)».

Ancora: «Le attività economiche o i territori comunali possono essere modificati, con decreto del Miur e parere dell'Infn, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa».

Un provvedimento chiesto a più voci dalla Sardegna, per adeguare Sos Enattos al sito concorrente di Limburgo, dove le autorità hanno imposto lo stop ai parchi eolici in un raggio di 10 chilometri. Ora che è passata in commissione, la norma entrerà blindata nell'Aula di Palazzo Madama e poi per la lettura alla Camera.

Soddisfatto Giagoni: «Si prevede il blocco dei progetti inerenti parchi eolici o interventi similari già autorizzati nelle aree dove è previsto lo sviluppo di progetti finanziati totalmente o parzialmente con risorse nazionali e Ue già presenti nel Piano nazionale delle Infrastrutture di ricerca, riconoscendo la validità del programma Einstein Telescope e ponendolo come una priorità», spiega.

