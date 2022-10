Gli Stati generali del centrodestra in Sardegna rischiano di non essere celebrati. Fratelli d’Italia ha fatto sapere che il 20, 21 e 22 ottobre non parteciperà se non saranno presenti anche i sindaci. Idem la Lega. “O sono stati generali o non lo sono. Di certo, senza i primi cittadini non lo sono”, è la posizione delle due forze politiche.

Il conclave a cui dovrebbe seguire la verifica di Giunta era stato convocato dal presidente Christian Solinas in occasione dell’ultimo vertice di maggioranza a Villa Devoto.

Ieri il governatore ha anche suggerito la location: una struttura religiosa a Bultei, che però può contenere fino a un massimo di settanta persone circa, quindi solo i consiglieri regionali, i parlamentari, i coordinatori dei partiti, gli assessori e gli staff. Ma non anche i circa 160 sindaci del centrodestra. Che, sempre Solinas, ha proposto di incontrare lunedì 24 alla Fiera di Cagliari.

