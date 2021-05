Prosegue la discussione della legge sugli staff in Consiglio regionale.

Oggi l’Aula ha approvato l’articolo 3 che prevede l’istituzione di tre dipartimenti nella struttura organizzativa della Regione. Gran parte della discussione è stata dedicata all’emendamento canguro presentato dal relatore di maggioranza Stefano Tunis (Sardegna 20Venti) che ha consentito di far decadere circa 250 proposte di modifica della maggioranza.

Con il via libera al 3, i lavori dell’Aula che riprenderanno domani alle 10 dovrebbero procedere in discesa. Spazio negli interventi dell’opposizione al pranzo “proibito” di Sardara del 7 aprile al quale hanno preso parte dirigenti regionali in spregio alle norme anti-Covid, e al contratto del nuovo direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico, l’umbro Giovanni Filippini. Com’è noto, la Regione ha aperto una serie di procedimenti disciplinari nei confronti dei commensali riferibili all’amministrazione.

Oggi in Aula Eugenio Lai (LeU) ha fatto notare che la figura del portavoce di Solinas (Mauro Esu, presente a Sardara ndr) “è scomparsa dal sito istituzionale della Regione”. Quanto al dg Filippini, le minoranze contestano “il faraonico contratto” che prevede anche il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nello svolgimento delle funzioni.

© Riproduzione riservata