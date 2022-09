"Sarebbe davvero un segnale importante se Enrico Letta potesse vincere e non Meloni, che, come partito post fascista, porterebbe l'Italia in una direzione sbagliata".

Questo l’endorsement al centrosinistra, in vista del voto del 25 settembre, di Lars Klinhgbeil, presidente Spd, il partito socialdemocratico tedesco.

In una conferenza stampa a Berlino assieme allo stesso Letta (che ha anche incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz), Klinhgbeil ha aggiunto: “La preoccupazione in vista del voto in Italia c'è, ma le elezioni si possono vincere anche agli ultimi metri".

Klingbeil ha sottolineato inoltre che le elezioni italiane saranno decisive, e che una vittoria del Pd sarebbe molto importante per i socialdemocratici di tutta Europa.

Dal canto proprio, Giorgia Meloni su Facebook scrive: “Questa gente parla di Europa, ma il loro modello è il regime di Ceaușescu. Non ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare".

