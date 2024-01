Arriva da Nuoro, durante un incontro sulla zona industriale della Zir Pratosardo, l’appello-sfida all’unità del centrosinistra di Renato Soru ad Alessandra Todde in vista delle prossime regionali. Soru invita la Todde ad un confronto pubblico, dicendosi pronto a fare un passo indietro per il bene della Sardegna se farà lo stesso la Todde, per trovare un candidato comune.

«Per chiarire definitivamente questa cosa di chi non vuole l'unità - ha detto Soru - invito Alessandra Todde già domani a fare un confronto pubblico, io e lei su chi vuole l'unità e chi non la vuole. Qual è il progetto per la Sardegna suo, e qual è il progetto per la Sardegna mio, e se non possiamo trovare nelle prossime ore una persona che ci rappresenti tutti. E se lei sarà disponibile avremo una persona che ci rappresenterà tutti e darà più garanzie di vincere. Se lei invece parla di io si nasconde e continua a imporre il proprio nome a differenza di me, andremo avanti così come stiamo andando avanti. Io non sono l'unico candidato possibile e nemmeno il migliore, ce ne sono altri e il bene della Sardegna va al di là della mia ambizione personale. È il momento del noi».

