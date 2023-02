«Il giorno dopo l’avvio di questo modello di continuità territoriale saremo a Bruxelles con i nostri tecnici e, mi auguro, col Governo italiano per rappresentare l’esigenza definitiva di dare una collocazione al diritto della mobilità dei sardi che sia peculiare rispetto ai regolamenti sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato».

Il presidente della Regione Christian Solinas quando mancano pochi giorni all'avvio del nuovo regime.

Infatti, sottolinea Solinas, «decolla un modello di compromesso con l’Ue che non ci soddisfa e che siamo al lavoro per modificare nel più breve tempo possibile d’intesa con lo Stato italiano».

Due giorni dopo la chiusura della campagna del candidato governatore della Lombardia, Attilio Fontana, il presidente ritorna sull'ipotesi di una sua corsa bis alle regionali del 2024: «Mi stupisce che a un anno dalle elezioni c’è chi si appassiona alle alchimie politiche e chi come me sia invece intento a capire come governare i problemi dei sardi e dare risposte ai cittadini».

