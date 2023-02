ll voto delle primarie per l'elezione del segretario nazionale e del segretario regionale del Pd è previsto a Settimo San Pietro dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio elettorale allestito nella sala del circolo dello stesso Pd, in via IV Novembre, 6 .

Il Partito Democratico circolo di Settimo San Pietro invita tutti i suoi iscritti e tutto il popolo che si richiama ai valori della sinistra a partecipare al voto. L' importante appuntamento delle Primarie si tiene a distanza di una settimana dal congresso locale, dove il circolo del Partito Democratico ha eletto i nuovi organismi dirigenti e confermato Massimo Pusceddu come segretario .

Gi iscritti di Sinnai e Maracalagonis ed i simpatizzanti del Pd voteranno alla stessa ora a Sinnai nella sede della ex Comunità montana.

(ant.ser.)

© Riproduzione riservata