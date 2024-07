Michele Guerra, primo cittadino di Parma, è il sindaco più amato d’Italia. Tra i governatori, invece, il primo posto del gradimento dei cittadini spetta a Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

A pubblicare l’annuale classifica del gradimento degli amministratori è il Sole 24 Ore, che ha diffuso oggi i nuovi dati dell’indagine “Governance Poll” elaborata dall'istituto demoscopico Noto Sondaggi.

Sul podio dellla classifica dei sindaci più amati, dopo Guerra (al 63%) si piazzano altri due esponenti del centrosinistra: Gaetano Manfredi (Napoli) e Michele De Pascale (Ravenna).

Dopo Fedriga, invece, i governatori più amati sono Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna, dimessosi però dopo essere stato eletto a Bruxelles alle Europee dello scorso giugno) e Luca Zaia, alla guida della Regione Veneto.

Per quanto riguarda gli amministratori col gradimento peggiore, all’ultimo posto della classifica del Sole si trovano Roberto Gualtieri (Roma) e Roberto Galla (Palermo) tra i sindaci, mentre i fanalini di coda tra i governatori sono Francesco Rocca (Lazio), Michele Emiliano (Puglia) e Francesco Acquaroli (Marche).

E il sindaco di Cagliari e il governatore della Sardegna? Quest’anno non sono presenti.

Il Sole 24 Ore ha infatti deciso di non prendere in considerazione i Comuni e le Regioni andati al voto nel 2024, non inserendo dunque nell’indagine né il giudizio sugli uscenti Paolo Truzzu e Christian Solinas né quello sui subentrati Massimo Zedda e Alessandra Todde.

(Unioneonline/l.f.)

