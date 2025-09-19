Il deputato Silvio Lai è il nuovo segretario regionale del Pd. È stato eletto per acclamazione dall’assemblea del partito in corso nella sala Congressi a Tramatza e cominciata con due ore di ritardo per fare sintesi sulle altre cariche da nominare.

L'assemblea del Pd a Tramatza

Prima di Lai, l’uscente Piero Comandini ha detto che si chiude una fase iniziata con le scorse primarie con una scelta unitaria.

«Unità che ha premiato con la vittoria alle Regionali e che deve continuare», ha detto, «serve una persona che possa sostenere l’attuale maggioranza che governa la Regione. Silvio Lai è la figura che propongo è son sicuro che lavorerà bene con esperienza e sarà inclusivo. La carica di Lai durerà almeno fino al congresso del 2027».

Per acclamazione eletta anche la presidente che prende il posto di Giuseppe Meloni, Giovanna Scanu (vice presidente uscente).

