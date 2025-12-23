«Non prendiamo lezioni dal centrodestra che per cinque anni ha governato la Regione lasciando solo buio e macerie».

Lo affermano fonti del Movimento 5 Stelle sardo dopo le polemiche divampate a seguito della bocciatura, da parte della Costituzionale, del commissariamento delle Asl dell’Isola deciso dalla giunta Todde.

«I sardi – riferiscono le stesse fonti pentastellate con riferimento alla pioggia di critiche arrivate dal centrodestra – ricordano bene il fallimento della cosiddetta flotta sarda targata Cappellacci, non hanno dimenticato gli errori di Fratelli d’Italia e hanno pagato a caro prezzo i disastri della Lega, troppo spesso impegnata a tutelare gli interessi di pochi danneggiando la collettività».

«La maggioranza che oggi governa la Regione Sardegna ha ribadito con chiarezza la volontà di rilanciare la sanità pubblica e continuerà a farlo a testa alta, sostenendo il lavoro della presidente Alessandra Todde e della sua giunta», concludono le fonti del M5S.

