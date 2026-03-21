Aveva annunciato la sua candidatura diverse settimane fa, ora invece svela tutti i nomi dei consiglieri che hanno deciso di appoggiarlo in vista delle elezioni comunali del 7 e 8 giugno 2026.

Il sindaco di Siamaggiore, Davide Dessì, che sarà in corsa per riconquistare nuovamente la fascia tricolore, non perde tempo e presenta la lista civica “Percorso Comune per Siamaggiore e Pardu Nou”.

«La volontà di continuare questo percorso nasce anche dai risultati concreti raggiunti nel corso dell’attuale mandato, in particolare dai numerosi finanziamenti ottenuti e dai progetti già avviati, molti dei quali oggi in fase di realizzazione - dice - Si tratta di interventi importanti per il territorio che richiedono continuità amministrativa, per essere portati a compimento e trasformati in benefici tangibili per tutta la comunità. Tra le opere più importanti sono la realizzazione della comunità alloggio integrata per anziani, la riqualificazione della viabilità del Pip e la creazione della Comunità Energetica rinnovabile: opere già finanziate per un totale che supera i 2,5 milioni di euro. Una scelta maturata con convinzione, radicata in un profondo legame con la comunità e nella volontà di proseguire il lavoro avviato per lo sviluppo e il benessere del paese. La candidatura si presenta con la lista civica “Percorso Comune per Siamaggiore e Pardu Nou”, espressione di un progetto condiviso che unisce esperienza amministrativa e nuove energie».

E poi passa al suo gruppo: «Si distingue per coesione e valori comuni: rispetto delle persone, ascolto attivo e dialogo costruttivo - spiega - L’obiettivo è quello di consolidare quanto realizzato e avviare nuove progettualità in grado di rispondere concretamente ai bisogni della comunità».

I candidati sono Luca Cau, Alessandro Chergia, Stefania Ghiani, Benedetto Mameli, Valentina Manca, Andrea Marongiu, Laura Mereu, Antonello Pisanu, Silvia Sarais e Adriano Scintu.

«Il programma della lista si sviluppa attorno ad alcune priorità strategiche, tra queste qualità della vita e servizi ai cittadini - commenta - giovani, scuola e cultura. Poi sviluppo del territorio e sostenibilità, partecipazione e trasparenza e valorizzazione dell’identità locale. La candidatura si inserisce in un percorso di rinnovamento, non solo di continuità: un rinnovamento che ha l’intento di costruire un futuro condiviso, inclusivo e sostenibile, una volontà già comunicata ai cittadini ed oggi resa ufficiale. Siamaggiore non è solo il luogo in cui viviamo: è la nostra casa, la nostra storia e il nostro futuro. È con questo spirito che intendiamo proseguire il nostro impegno,insieme alla comunità».

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