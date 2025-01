Arriva la difesa di un deputato di Fratelli d'Italia per gli esponenti sardi della Lega che hanno lanciato l’iniziativa #Toddedimettiti, finendo sotto un fuoco di sbarramento del Movimento 5 Stelle.

A schierarsi è il sardo Salvatore Deidda: «Per fare quadrato intorno alla sua presidente Alessandra Todde», sostiene, «il M5s replica alle iniziative della Lega sostenendo che i suoi esponenti non possono certo puntare il dito o chiedere le dimissioni perché in passato avrebbero in qualche modo sottratto 49 milioni».

«Che difesa è?», si domanda Deidda, che prosegue: «Siccome in passato dei dirigenti della Lega hanno sbagliato, ora i 5 stelle possono fare di peggio? Siamo a questo punto. Intanto hanno già annunciato che prima di 90 giorni non potranno pronunciarsi. Scherzi? Non solo non hanno ancora chiesto scusa per l’orrore procedurale compiuto ma replicano pure con aggressività. Guai a chi li tocca».

