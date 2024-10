Alessandro Di Battista sbarca a Cagliari per presentare l’associazione culturale “Schierarsi”.

L’appuntamento è per sabato 12 ottobre alle 16 al teatro “Maria Carta” di Elmas, in via Grazia Deledda.

L’associazione, nata poco più di un anno fa, ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente gruppi di cittadini nella costruzione di proposte e progetti volti all’interesse del Paese. Si tratta di un progetto ambizioso che mira a promuovere un dibattito costruttivo e ad assumere posizioni nette su temi di rilevanza nazionale e globale, come sostenibilità, pace, autodeterminazione e lotta alla criminalità organizzata.

Il nome stesso dell’associazione rappresenta una dichiarazione di intenti: un invito a schierarsi, a prendere posizione, in «un contesto storico spesso segnato dal conformismo e dall’indifferenza».

In poco più di un anno dal suo debutto, l'associazione conta migliaia di iscritti e 150 gruppi territoriali consolidati su tutto il territorio nazionale. Fra gli obiettivi raggiunti le 78mila firme raccolte in meno di sei mesi e depositate in Senato per chiedere con forza il riconoscimento da parte dell’Italia dello Stato di Palestina.

L'incontro è gratuito e a ingresso libero.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata