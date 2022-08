"Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia". Lo scrive su Instagram la leader di FdI, Giorgia Meloni, commentando il record di sbarchi a Lampedusa.

Negli ultimi giorni numerosi sbarchi anche in Sardegna, con oltre 200 persone arrivate in circa 36 ore sulle coste del Sud dell’Isola.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata