Prima riunione degli iscritti di Italia Viva in provincia di Sassari dopo la fase congressuale.

Alla presenza del presidente provinciale, Gian Piero Murgia e della presidente regionale Claudia Medda, sono stati definiti i percorsi per l'elezione dei presidenti cittadini di Sassari ed Alghero (città interessate dalle comunali nel 2024) i cui congressi si terranno entro il 15 dicembre, e discusso delle problematiche attinenti il territorio anche in merito alle prossime tornate elettorali.

È stata costituita la cabina di regia, comitato esecutivo, in rappresentanza dei diversi territori della provincia, ne fanno parte: Carlo Casula (Sassari), Alessandra Scanu (Pattada), Antonello Fadda (Ossi), Nicoletta Macciocu (Ossi), Antonello Satta (Sassari), Teresa Ghisaura (Ozieri), Piero Muresu (Sassari), Franco Masu (Alghero), Gian Piero Murgia (Porto Torres).

Ampio e sentito dibattito sulle tematiche di coalizione in cui potrebbe collocarsi Italia Viva, fermo restando che «il partito si pronuncerà solo dopo le scelte dei presidenti indicati. Diversi scenari in discussione e ancora aperti con una positiva attenzione al movimento di Soru che riteniamo rafforzato con la discesa in campo di Graziano Milia e sinergie con +Europa».

Si conferma «il no alla Todde e all’alleanza Pd-M5s e al duo Solinas-Truzzu con la destra Lega-FdI».

