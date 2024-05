Un terzo dei sardi a rischio povertà o esclusione sociale? «Dati che non ci sorprendono, anzi, descrivono un quadro noto a tutti e risultato del malgoverno portato avanti da chi ci ha preceduto, della totale mancanza di politiche sociali adeguate».

Così l’assessora al Lavoro Desirè Manca commenta il quadro disegnato dal report Anap-Confartigianato Sardegna.

«La Giunta di centrodestra ha tentato di nasconderli per cinque anni durante i quali i poveri e i fragili sono stati abbandonati al proprio destino e dimenticati», prosegue l’esponente della Giunta Todde.

L’attuale esecutivo, assicura Manca, è «già al lavoro per attuare e mettere in campo tutte le misure di sostegno necessarie e più urgenti, alcune già in fase di studio e valutazione, per far sì che tutti i sardi più bisognosi di aiuto possano avere una vita più dignitosa e affinché questi numeri impietosi mutino nel più breve tempo possibile».

