Ammonta a quasi 19 milioni di euro la dote finanziaria complessiva assegnata alla Sardegna contro il dissesto idrogeologico. Lo annuncia il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava, aggiungendo anche che «il decreto ministeriale sarà firmato nelle prossime ore».

In totale all’Isola sono destinati 18.981.000 euro per cinque interventi valutati come “urgenti e prioritari”, in particolare le opere riguardano le province di Nuoro, Sassari e Sud Sardegna.

«Abbiamo chiara la mappa delle fragilità del nostro Paese – dichiara il viceministro - ed è nostro dovere agire con la massima celerità a protezione di questa meravigliosa regione e delle nostre comunità».

L’attuazione del cronoprogramma è ora affidata al presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata