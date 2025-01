Non intende fare un passo indietro, ma è sempre più isolata. Nel governo e nel suo partito. Daniela Santanchè non arretra di un centimetro, ribadisce che sarebbe pronta a dimettersi in caso di rinvio a giudizio per il procedimento sulla cassa Covid, ma non ora dopo quello per falso in bilancio: «Sono assolutamente tranquilla perché so come sono le questioni nel merito».

Eppure da giorni prosegue il pressing sulla ministra affinché valuti una scelta diversa. «Credo che stia comunque in una fase di valutazione, credo stia valutando e sono sicuro che valuterà bene», ha detto Ignazio La Russa, uno degli esponenti di FdI a lei più vicini. Parole che nel partito vengono lette come un segnale chiaro: il tema delle dimissioni c'è eccome. È difficile prevedere svolte nelle prossime ore, con la premier Giorgia Meloni in partenza per l'Arabia Saudita, dove nei prossimi giorni è attesa la stessa Santanchè. Le due non si incroceranno a Gedda ma potrebbero farlo al ritorno a Roma.

Nella prossima settimana la situazione potrebbe vivere un'accelerazione, al di là dell'udienza della Cassazione chiamata mercoledì a decidere sulla competenza del procedimento per truffa all'Inps sulla cassa Covid, fra Milano e Roma. In mezzo ci sarà anche una nuova puntata di Report che ha già preannunciato rivelazioni sul caso Visibilia. Di «valutazioni» in corso aveva parlato ieri anche un altro big di FdI Giovanni Donzelli. Ma nel frattempo la ministra del Turismo ha continuato "business as usual", con i post e confermando la sua agenda. Così al Motor Bike Expo di Verona si è presentata per lodare «una fiera rock» e raccontare di aver «rinunciato ad andare in moto quando hanno introdotto la legge sul casco». Ma soprattutto per mettere in chiaro che il passo indietro non è fra i suoi pensieri. «Su questa questione del falso in bilancio, non c'è nessuna implicazione politica - ha puntualizzato -, non c'è dolo, non c'è danno e io sono certa che sarò assolta per cui sono assolutamente tranquilla». I rapporti con la premier, ha risposto ai giornalisti, sono «come sempre, come sempre. A me nessuno ha mai chiesto di fare un passo indietro - ha poi assicurato -. Ho sempre detto che sono assolutamente tranquilla perché so come sono le questioni nel merito».

