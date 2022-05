Mario Nieddu ha chiesto poteri straordinari al governo per poter rispondere “in maniera più efficace” alle attuali criticità che pesano sul sistema sanitario sardo.

Questa la proposta che l’assessore regionale ha presentato oggi al sottosegretario alla Salute Andrea Costa, nel corso di un incontro a Roma assieme alla deputata Mara Lapia in cui si è fatto il punto sulle priorità e sullo stato della sanità sarda. Proposta che ribadisce le istanze avanzate ieri al vice ministro Pier Paolo Sileri in occasione della sua visita a Sassari.

“Un confronto costruttivo, c’è massima fiducia perché il governo accolga le nostre richieste”, ha dichiarato Nieddu, che proprio a Costa meno di due mesi fa aveva consegnato un dossier di 25 pagine sulle urgenze e le misure per potenziare il sistema sanitario regionale.

“Oggi - evidenzia ancora Nieddu – una gestione straordinaria, a fronte di problemi non ordinari, è più che mai necessaria”. Da qui la richiesta formale di valutare “per la nostra Regione una decretazione emergenziale per una gestione regionale a pieni poteri di tutto il sistema sanitario. Uno strumento straordinario al pari delle misure adottate per la gestione dell’emergenza Covid. Al sottosegretario ho anche chiesto garanzie sui fondi già previsti dall’ultima legge di Bilancio, con particolare riferimento al capitolo legato all’abbattimento delle liste d’attesa, obiettivo che riteniamo prioritario”.

Anche la deputata Lapia, che ha partecipato all’incontro, ha evidenziato la necessità “di una gestione commissariale”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata