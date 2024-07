La bozza di riforma della Sanità ''scuote'' la maggioranza in consiglio regionale.

Anche dell’emergenza del sistema sanitario sardo e dell'urgenza di dare risposte immediate si è parlato al vertice dei capigruppo di maggioranza in Consiglio Regionale, convocato per stabilire le priorità nel dopo ''moratoria'' contro la speculazione energetica.

Proprio durante il dibattito sull'assalto eolico, era stata fatta circolare, via sms, una bozza di riforma del sistema sanitario, alimentando subito polemiche per la mancata condivisione.

A margine del vertice odierno, il botta e risposta a distanza nel Campo Largo: «La bozza di riforma della Sanità va presa come tale - ha spiegato Michele Ciusa, capogruppo del Movimento 5 Stelle - ne discuteremo presto in maggioranza». Categorico il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus: «Sia chiaro che il Consiglio non voterà nessuna riforma se non sarà condivisa con chi opera ogni giorno negli ospedali e nel territorio».

