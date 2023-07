Alla fine la Lega ha assunto una posizione precisa.

Per le prossime elezioni regionali «Christian Solinas è il mio candidato», ha dichiarato il leader del Carroccio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al termine della visita in Consiglio regionale.

«Ho chiesto che liste della Lega siano il più forti possibili e pronte già dal mese di agosto perché rimane tanto da fare, ma sono contento di quanto fatto in questi quattro anni e per questo squadra che vince non si cambia». In ogni caso, ha ribadito, «ogni decisione sulla Sardegna verrà presa in Sardegna, non ci saranno imposizioni da Roma o da altre città italiane».

Salvini ha confermato di essere «orgoglioso del lavoro fatto», nonostante i sondaggi dicano che Solinas è ultimo tra i governatori d'Italia.

«Il sondaggio non è il voto, dicevano tante cose e abbiamo vinto quattro regionali su quattro come Lega-centrodestra in questo 2023, anche in Lombardia dicevano peste e corna e abbiamo stravinto, tra sette mesi chiediamo ai sardi cosa ne pensano».

