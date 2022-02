Piena e unanime fiducia al segretario Matteo Salvini dal Consiglio federale della Lega. Al leader del Carroccio è stato dato il mandato di lavorare per creare, allargare e potenziare un’alleanza di centrodestra.

Sono stati anche approvati alcuni obiettivi per i prossimi mesi su cui si impegna tutto il partito: no a nuove tasse sulla casa e alla riforma del catasto; no a nuove restrizioni e - in tema di Dad a scuola - nessuna differenziazione tra bimbi vaccinati e non vaccinati; sì a un decreto urgente per aiutare famiglie e imprese col pagamento delle bollette di luce e gas; sì a un impegno più concreto per la difesa dei confini e la lotta all'immigrazione clandestina.

Fonti della Lega parlano anche di un “ottimo clima” tra Salvini e Giorgetti, che non ha fatto alcun accenno alle dimissioni di cui si era parlato dopo il reincarico a Mattarella e le trattative presidenziali la cui gestione non è piaciuta al capo delegazione del Carroccio al governo.

“IL CENTRODESTRA SI RICOSTRUISCE” – "La Lega è compatta e il centrodestra si ricostruisce, non c'è problema" ha detto Salvini intercettato dai cronisti mentre andava in via Bellerio. Non è mancata una frecciata al governatore della Liguria Toti, che non ha dato il suo appoggio a Casellati: “L'elezione del presidente della Repubblica non ha visto il centrodestra prevalere perché è mancato un pezzo del centrodestra”, le parole di Salvini, "se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman o...", ha aggiunto.

Parlando delle trattative per il Quirinale ha rivendicato tutte le sue mosse: "Sono orgoglioso perché il movimento della Lega è stato il più compatto, sono contento di essere colui che ha messo fine alle ipocrisie dicendo 'piuttosto che andare avanti con i no reciproci chiediamo un sacrificio a Mattarella', e lo rivendico. Domani c'è il Consiglio dei Ministri, avrò un incontro con Draghi già in settimana e ovviamente non lo tedierò con federazioni, equilibri politici, leggi elettorali, di questo parleremo in consiglio federale. Quello che mi interessa è ottenere l'allentamento delle restrizioni".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata