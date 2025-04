Oggi ricorre il primo compleanno di questa legislatura. «C’è poco da festeggiare», hanno detto i consiglieri d’opposizione in Aula durante durante la discussione generale della Finanziaria da dieci miliardi di euro.

Per il presidente dell’Assemblea Piero Comandini si è trattato di «un primo anno intenso, a tratti complicato perché abbiamo affrontato problemi come la transizione energetica che ci ha visto impegnati in un rapporto difficile con lo Stato. Ma sicuramente è un anno in cui abbiamo dimostrato di voler rappresentare la nuova volontà del popolo sardo di affrontare i temi cercando di coinvolgere anche la minoranza».

E sulla legge di Bilancio in discussione: «Il quarto mese di esercizio provvisorio è più un aspetto tecnico, ma la cosa importante sono le scelte politiche in questa finanziaria che cercheranno di intervenire sugli aspetti importanti della nostra Isola, penso al fondo unico, all’artigianato, e al tema di liberare le risorse per impiegarle dove servono». Per il capogruppo di FdI Paolo Truzzu «festeggiare il primo anno con un quarto mese di esercizio provvisorio non è un buon auspicio ma la testimonianza dell’inconcludenza di questa maggioranza».

In Aula è in corso la discussione generale: il dibattito andrà avanti per tutto il giorno e proseguirà domani pomeriggio fino alla votazione del passaggio agli articoli. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Bilancio è fissato per lunedì. In Aula si rientra martedì con l’obiettivo della maggioranza di approvare la Finanziaria prima di Pasqua.

