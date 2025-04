«Nessuna preclusione se dalla minoranza arriveranno proposte condivisibili».

Così la presidente della Regione Alessandra Todde prima del vertice di maggioranza pomeridiano sulla Finanziaria approdata in Aula subito dopo. Il tempo per l'esposizione delle relazioni, e la seduta è stata aggiornata a domani mattina e a giovedì pomeriggio per la discussione generale che si concluderà con la votazione del passaggio agli articoli.

Venerdì pausa e lunedì la presentazione degli emendamenti in commissione Bilancio. Poi di nuovo in Aula martedì per l'esame del testo.

Ancora non è ufficiale, ma le parole della presidente lasciano sperare in un accordo con le opposizioni che consenta un via libera della manovra in tempi brevi, prima di Pasqua.

«Ci confronteremo con la minoranza per fare in modo che si possa arrivare all'approvazione il prima possibile del ddl», ha aggiunto l'assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, «la massa manovrabile è molto limitata, ma terremo conto di quanto ci è stato suggerito in queste settimane dai portatori d'interesse in commissione Bilancio, e dalla minoranza».

