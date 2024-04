Sull’assegnazione delle presidenze delle commissioni e sugli altri incarichi nell’ufficio di presidenza non c’è alcuna tensione nella maggioranza in Consiglio regionale. Lo conferma Alessandra Todde al termine della Giunta che nominato Luisanna Marras commissario per il Comune di Cagliari fino alle elezioni.

«Nessuna tensione, è normale dialettica – risponde la presidente della Regione ai cronisti fuori da Villa Devoto -. Alla fine, come sempre, si arriverà a una sintesi. Anzi, ho parlato ieri con il presidente Comandini - aggiunge -, proprio perché è importante che il Consiglio si insedi il più velocemente possibile. Abbiamo tanti atti da discutere, tanti processi da iniziare, quindi è importante che loro siano pienamente funzionanti».

E, ancora, nessuna battaglia sarebbe in corso tra Pd e M5s, in particolare sugli incarichi da spartire: in ballo ci sono le presidenze delle commissioni Bilancio e Attività produttive, con la vice presidenza del Consiglio.

Nella seduta di martedì prossimo l'Aula eleggerà l'ufficio di presidenza, le commissioni saranno convocate la prima settimana di maggio. Si attende anche il discorso della presidente all'Aula, con le dichiarazioni programmatiche, «saranno nella seduta successiva», annuncia lei.

Uno dei temi nevralgici affrontati oggi è stato quello della sanità: «C'è una situazione pregressa molto importante e bisognerà fare degli interventi strutturali, sia aumentando le risorse, ma soprattutto operando sulla riorganizzazione anche dei sanitari sui territori – ha spiegato Todde -. Quella delle attese per le visite specialistiche è l'urgenza più importante che noi dobbiamo prenderci in carico». «Abbiamo già fatto un primo passaggio relativo all'analisi delle risorse per capire se possiamo dotarci di fondi aggiuntivi da mettere sulle liste d'attesa e contiamo di avere dei primi atti già nelle prossime settimane». Poi nel contingente c'è stato un problema nei sistemi di prenotazione al Cup: «Abbiamo verificato che era un problema di sistemi informativi e nella gestione delle prenotazioni, siamo in contatto con i tecnici perché si risolva il più in fretta possibile».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata