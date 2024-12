«Dopo 8 mesi di legislatura prosegue il valzer di nomine d'oro nel poltronificio Todde: altro che sanità, trasporti e agricoltura, si pensa ancora alle nomine del cerchio magico». Lo sostiene, in una nota, Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, in merito al recente decreto della presidente «col quale è stato nominato il sig. Martino Davide Canu come esperto del settore turistico nello staff della Todde».

«Da inizio legislatura a oggi sono stati firmati 24 decreti di nomina, una sete di potere e ingordigia da chi per anni faceva la morale al centrodestra - spiega Piga - Nella scorsa legislatura quando abbiamo rivisto l'organizzazione tecnico-politica di assessorati e presidenza, l'abbiamo fatto convinti che poteva essere uno strumento utile per migliorare l'azione di governo».

«Noi abbiamo sempre avuto la coscienza a posto – conclude Piga – ma di contro sinistre e cinque stelle hanno fatto barricate, definendola una legge poltronificio che dava uno schiaffo ai poveri, salvo poi passare in maggioranza e dimenticarsi di tutta la propaganda».

