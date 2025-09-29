Il governatore uscente di centrodestra, Francesco Acquaroli, è leggermente avanti, ma è testa a testa con Matteo Ricci, l’europarlamentare Pd Matteo Ricci. È quanto emerge dagli exit poll realizzati dal consorzio Opinio per Rai sulle elezioni regionali nelle Marche (seggi chiusi alle 15): Acquaroli sta in una forbice tra il 48 e l 52% dei consensi, Ricci tra il 46 e il 50%. Un divario che si amplia al secondo exit poll di Opinio, con Acquaroli che va tra il 49 e il 53%, Ricci tra il 45 e il 49%. Tra lo 0 e il 2% la terza candidata alla presidenza, Beatrice Marinelli.

L'instant poll di Youtrend per Sky tg24 disegna una situazione ancora più equilibrata, con entrambi i candidati che si attestano in una forbice tra il 46 e il 50%.

Quanto ai voti per i partiti, secondo l’instant poll di Youtrend per Sky primo partito è il Pd, tra il 26,5 e il 28,5%. FdI tra il 24 e il 26%, FI tra il 6 e l’8%, Avs tra il 5,5 e il 7,5%, Lega tra il 4,5 e il 6,5%, M5s fra il 4 e il 6%. Le altre liste a sostegno di Ricci sono stimate fra l'8,5 e il 10,5% e le altre liste a sostegno di Acquaroli fra l'8,5 e il 10,5%.

L’affluenza si attesta intorno al 50%, alle ultime regionali del 2020 sfiorò il 60 (59,75%).

Il voto ha anche importanti risvolti nazionali, visto il modo in cui si sono spesi i leader dei partiti durante la campagna elettorale.

