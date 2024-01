«Perché Soru si sta alleando con chi oggi governa in maniera devastante la Sardegna?».

Lo scrive in una nota il Movimento Cinquestelle: «Renato Soru ha annunciato un nuovo ingresso in coalizione: Italia Viva di Matteo Renzi. Un partito che da qualche mese governa ufficialmente la Regione Sardegna al fianco di Solinas esprimendo l’assessora all’Industria Anita Pili, iscritta al partito di Renzi. E qui la domanda sorge spontanea. Perché Soru si sta alleando con chi oggi governa in maniera devastante la Sardegna?».

«Fino a ieri – proseguono i pentastellati – Soru dichiarava che il suo progetto era in assoluta discontinuità con l’attuale giunta, oggi non lo può più affermare. A tutto questo dobbiamo constatare che tutte le liste (tranne una) che appoggiano la variopinta coalizione di Renato Soru - Rifondazione Comunista, Azione, Liberu, + Europa - hanno deciso di siglare accordi tecnici con sardisti, riformatori, grande centro e UDC evitando quindi la faticaccia di raccogliere le firme. Dopo l’accordo per le adesioni tecniche, dopo l’ingresso di Italia Viva e di Anita Pili nella coalizione, possiamo dire ufficialmente che Soru non solo è il più forte alleato della destra ma rappresenta in maniera più assoluta la continuità con la giunta Solinas».

