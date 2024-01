Nessun commento da parte della Lega in Sardegna sull’inchiesta per corruzione dove è coinvolto Christian Solinas. «Il bene primario è la tutela delle istituzioni», si limita a chiarire il consigliere regionale Michele Ennas, «noi ci occupiamo dell’aspetto politico, e in queste ore siamo impegnati a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati, cioè quello di mantenere la coalizione di centrodestra unita e arrivare a una candidatura unitaria».

A ore il Carroccio dovrebbe formalizzare il suo appoggio al candidato indicato da Fratelli d’Italia Paolo Truzzu. Lo farà probabilmente domani, dopo il Consiglio nazionale del Psd’Az. Dopo che il partito dei Quattro Mori avrà deciso se restare o meno nel centrodestra in vita del voto del 25 febbraio.

Sul fronte Campo largo, è online la proposta dei sessanta candidati del Movimento Cinquestelle che dovrà essere ratificata dagli iscritti domani dalle 10 alle 22.

